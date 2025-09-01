Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EYLÜL 2025: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 1 Eylül 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 1 Eylül Pazartesi günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Saat 10.00 itibarıyla gram altın 4 bin 612 liradan alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 4 bin 395 liradan işlem görüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 07:44 Güncelleme: 01.09.2025 - 09:59
