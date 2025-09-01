Canlı altın fiyatları 1 Eylül 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları 1 Eylül Pazartesi günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Saat 10.00 itibarıyla gram altın 4 bin 612 liradan alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 4 bin 395 liradan işlem görüyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, geçtiğimiz hafta ortasında ulaşılan yükseliş trendini yeni ayın ve yeni haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. Serbest piyasada cuma günü 3.411 dolardan işlem gören ons altın, saat 10.00 itibarıyla 3.478 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapan kişiler veya düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olanlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Eylül 2025 Pazartesi 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.612,3050
Satış: 4.612,7940
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.477,88
Satış: 3.478,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.379,6900
Satış: 7.541,9200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.517,5700
Satış: 30.073,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.802,00
Satış: 30.035,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.712,49
Satış: 15.082,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.517,22
Satış: 30.072,65
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.914,41
Satış: 30.668,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.507,53
Satış: 3.496,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.170,23
Satış: 4.395,07
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 74.229,00
Satış: 74.972,00
