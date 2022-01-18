Cani koca 3 yıl sonra itiraf etti!

İHA

İzmir'de jandarmaya teslim olan F.K. adlı şahıs, çalışmak için gittiği Artvin'de eşini boğarak öldürdüğünü 3 yıl sonra itiraf etti.

Artvin'in Ardanuç ilçesine 2019 yılında çalışmak için gelen F.K., eşi Sinem K.'yi boğarak öldürdü. İddialara göre, Mayıs 2019'da çift arasında kıskaçlık yüzünden evde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.K., eşi Sinem K.'yi boğarak öldürdü daha sonra battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü.

Olayın ardından katil zanlısı eş, ilçeden taşınarak İzmir'e yerleşti. Vahşetten üç yıl sonra F.K., güvenlik güçlerine teslim olarak suçunu itiraf etti. Eşini gömdüğü yeri göstermek için jandarma eşliğinde Artvin'in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı eşin gösterdiği yerde yapılan incelemede talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

Güvenlik güçlerinin nezaretinde Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde bulunan ceset, DNA tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.