Dönüşü muhteşem oldu!

Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Fenerbahçe'nin 4 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığı Caner Erkin performansıyla taraftardan alkış topladı. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; 32 yaşındaki sol bek, geride kalan 6 haftada hem gösterdiği performansla hem de asistleriyle dikkat çekti.

Caner, 6 haftada kullandığı korner vuruşlarıyla 4 gol attırdı.

Caner Erkin, ilk hafta Rize deplasmanında 2-1 biten maçta Gökhan Gönül'e, 4. haftada Karagümrük maçı 2-1'lik galibiyetle geçilirken Samatta'ya, 5. haftada Göztepe deplasmanında 3-2 kazanılan maçta Serdar Aziz'e kornerden ortayla asist yapan isim oldu.

Trabzonspor maçında da 54. dakikada gelen golde Caner kornerden ortayı açtı, Tisserand kafayla topu kaleye yolladı. Top Serkan Asan'ın ayağına çarpıp içeri girdiği için gol Serkan Asan'a yazıldı. Bu yüzden Caner Erkin'in golü getiren ortası asist olarak kaydedilmedi.

2013/2014'E GÖZ KIRPTI!

6 haftayı 3 asistle geçiren Caner'in performansı önceki sezonları akıllara getirdi.

2013/2014 sezonunda Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde tarihinin en erken şampiyonluklarından birini yaşarken Caner Erkin asistleriyle sezona damga vurmuştu. Tecrübeli sol bek, 14 asist ve 3 golle en üretken sezonunu yaşamıştı.

Milli oyuncu, 2019/2020 sezonunda Beşiktaş formasıyla yine çok başarılı bir sezon geçirdi. 11 asist yaptı, 3 de gol attı. (İstatistikler transfermarkt'tan alınmıştır)

EURO 2021'E YAKIN!

Caner Erkin, son dönemdeki formuyla A Milli Takım formasına da yakın gösteriliyor. Son olarak 2017'de Dünya Kupası Elemeleri'nde milli formayı giyen oyuncuyu yükselen formuyla EURO 2021'de takımda görebiliriz.