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        Haberler Bilgi Magazin Canavar Avcısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Canavar Avcısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Canavar Avcısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Canavar Avcısı filminin konusu nedir?

        Canavar Avcısı (Monster Hunter) filmi 22 Temmuz Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Capcom'un aynı adlı video oyunu serisinden sinemaya uyarlanan Canavar Avcısı filmi 2020 yılında vizyona girmiştir. Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Paul W.S. Anderson üstlenmiştir. İşte Canavar Avcısı filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 18:39
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        • 1

          Orijinal adı Monster Hunter olan Canavar Avcısı filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Milla Jovovich, Tony Jaa'nın üstlendiği film fantastik ve macera türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Canavar Avcısı filminin konusu nedir, Canavar Avcısı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Canavar Avcısı filminin konusu...

        • 2

          CANAVAR AVCISI KONUSU NEDİR?

          Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter’la tanışır. İkili, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştirir ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlar.

        • 3

          CANAVAR AVCISI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Milla Jovovich - Natalie Artemis, Birleşmiş Milletler askeri ekibinin ABD Ordusu Korucusu üyesi.

          Tony Jaa - Avcı, dev canavarlarla savaşan çok yetenekli savaşçılardan biri.

          Ron Perlman - Amiral, bir grup Avcı'nın reisi.

          Tip "T.I." Harris - Lincoln

          Diego Boneta - Marshall

          Meagan Good - Dash

          Josh Helman - Steeler

          Jin Au-Yeung - Axe

          Hirona Yamazaki - Handler

          Jannik Schümann - Aiden

          Nanda Costa - Lea

          Nic Rasenti - Yüzbaşı Roark

          Aaron Beelners - Palico

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