Doğduğu büyüdüğü toprakları, ailesini geride bırakarak dünyanın diğer ucuna yerleşti. Çocukluk hayali olan futbolculuğu Uzak Asya'da sürdüren ve Tayvan Milli Takımı'nda da forma giyen Onur Doğan'ın bugün eşinin de seçimiyle bir adı daha var: Chu En Le. Yani daima mutlu olan...

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

2008 yılında Kosova bağımsızlığını ilan etti, Raul Castro, Küba devlet başkanlığını abisi Fidel Castro'dan devraldı, Çin'deki tren kazasında 71 kişi hayatını kaybetti, Atina'da 16 yaşındaki Aleksis Grigoropulos, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi, Tayvan ile Çin 60 yıl sonra anlaştı... ABD'deki taşınmaz mal piyasasının değer kaybetmesi dünyadaki birçok kişinin kaderini değiştirdi ancak Onur Doğan'ın hayatı bambaşka bir yola girdi. Selçuk İnan, Hasan Kabze, Mehmet Topal gibi milli futbolcuları da yetiştiren, bir zamanlar adeta futbolcu fabrikası olan Çanakkale Dardanelspor'un altyapısında top koşturan Onur Doğan, Tayvan vatandaşı olan Tracy Chu ile internette tanıştı. Kısa süre sonra yüz yüze buluşmaya karar veren ikili birbirine aşık oldu. Aradan geçen 1 yılın ardından Onur, Tayvan'a giderek kız arkadaşının ailesiyle tanıştı. Tayvan ile Türkiye arasındaki uçak trafiği bir müddet daha sürerken ikili, hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çocukluğundan bu yana birçok Türk genci gibi futbolcu olmanın hayalini kuran Onur, Çanakkale Dardanelspor'dan ayrılarak dünyanın neredeyse diğer ucuna yeni bir hayata başlamak için gitti. Türkiye'de yarım kalan hikayesi, Tayvan'da pek görülmeyen bir maceraya dönüştü...

Uzak Asya'da bulunan 36 bin 197 kilometrekarelik bir adada, bambaşka bir kültüre ayak basan Onur, ilk yılında Çincenin en çok konuşulan lehçesi ve aynı zamanda Tayvan'ın resmi dillerinden olan Mandarin'i öğrenmeye başlayarak işe koyuldu. Tayvan Devlet Üniversitesi'nde dersler almaya başlayan Onur, bir süre hiç ama hiç aşina olmadığı bu dili öğrenmenin en iyi yolunun daha çok pratiğe bağlı olduğunu düşünerek dersleri bıraktı. Tayvan'daki ilk günlerinde insanların kendisine oldukça cana yakın davrandığını belirten Onur buna rağmen kültür şokuna girdiğini de reddetmiyor. "İnsanlar sıcakkanlıydı ama kültürler çok farklı..." diyor 32 yaşındaki futbolcu.. "Bazı şeyler benim için çok sinir bozucu olabiliyordu. Burasının kültürüyle bizim kültürümüzün çok ters düştüğü şeyler vardı ama sonradan anladım ki bize farklı gelen şeyler, onların yetiştiği şartlar. Ben de yavaş yavaş alıştım, ikinci senemden sonra daha az sıkıntı yaşamaya başladım. Şu anda ise hiçbir sorun yaşamıyorum"

Çoğu Çanakkaleli gibi Çanakkale Dardanelspor altyapısına çocuk yaşta adım atan Onur, birçok yaş grubunda top koşturmakla da kalmamış, kulübünü yeri geldiğinde yeşil sahaların dışında da desteklemiş. "O zamanlar durumlar farklıydı..." diyor Onur. "Çanakkale dışından gelen futbolculara daha çok ilgi gösteriliyordu. Kulübün her kademesinde oynadım. Yeri geldi deplasman tribününe giderek desteğimi oradan gösterdim. Ama yol ayrımı süreci geldiğinde kararım Tayvan'a gitmek oldu"

Tayvan'a yerleştikten 1-2 ay kadar sonra eşinin takımının hocası, Onur'la irtibat kuruyor. Onur'un Çanakkale'de futbolcu olduğunu öğrenen antrenör, dilerse takımla birlikte antrenmanlara çıkabileceğini söylemesiyle birlikte Onur'a Tayvan Milli Takımı'nın kapılarını da açan serüven başlıyor. Tayvan'daki ilk iki yılında Dardanelspor'daki antrenörü onu geri çağırsa da iş işten geçmiş oluyor.

Henüz gelişim aşamasında olan Tayvan futbolunda fark yaratması zor olmayan Onur, bölgenin ekiplerinden Tapei Tatung'la ilk sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşıyor. Ülkenin en üst düzey yetkililerinin dikkatini çekmesi de uzun sürmüyor. Bir süre sonra Tayvan Futbol Federasyonu, kendi milli takımlarında oynaması teklifinde bulunuyor. Farklı ülkelere karşı yeteneklerini sergileme fikri kafasına yatan Onur, Tayvan Futbol Federasyonu'nun da yardımlarıyla Tayvan vatandaşlığına geçiyor. Çanakkale'de doğup büyüyen Onur Doğan'ın adı eşinin de yardımıyla Chu En-Le oluyor. Yani "Daima mutlu olan"

Türkiye açısından benzerine pek rastlanmayan bu olay, Tayvan futbolu için ise tarihi bir hadise. Onur, Tayvan Milli Takımı formasını giyen ilk yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçiyor. Onur dışında Xavier Chen, Yaki Yen ve Emilio Estevez de farklı uyrukları bulunan oyuncular olsa da onlar, ailesinde Tayvanlı olduğu için tamamen yabancı sayılmıyor.

Yüzölçümü olarak Tayvan'dan çok çok daha büyük olan Çin'de de top koşturma deneyimi edinen Çanakkaleli, bugünlerde Tayvan futbolunun geliştiğini düşünüyor. "Her geçen gün üzerine koyuyor" diyor Onur. "Her yıl gelişmeye çalışıyor, her gün, hafta, ay daha ileriye gitmek için düşünüyorlar. Bir şeyleri değiştirerek güzel şeyler amaçlıyorlar"

2014'te ilk kez üzerine geçirdiği Tayvan Milli Takımı'yla 13 maçta görev yapan ve 3 gol atan Çanakkaleli Onur bugün 32 yaşında. Milli takımın dışında yaptığı büyük yatırımlarla ve yıldız transferleriyle dünya futbol piyasasında aktörlerden biri olmayı amaçlayan Çin'in 2. Lig ekiplerinden Meizhou Hakka'da profesyonel yaşamını sürdürüyor.