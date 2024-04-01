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        Haberler Gündem Çanakkale Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Çanakkale Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?

        31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?

        Ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin heyecan dolu süreci sona erdi. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek tercihini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Çanakkale Belediye Başkanı'nın kim olduğu merakla bekleniyordu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı tamamlandı ve Çanakkale'nin yeni belediye başkanı netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, kesin olmayan sonuçlara göre seçimde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belirlendi. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:53 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:18
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