31 Mart 2024 Çanakkale Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu?
Ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin heyecan dolu süreci sona erdi. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek tercihini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Çanakkale Belediye Başkanı'nın kim olduğu merakla bekleniyordu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı tamamlandı ve Çanakkale'nin yeni belediye başkanı netlik kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, kesin olmayan sonuçlara göre seçimde kazanan adaylar ve aldıkları oy oranları da belirlendi. Detaylar haberimizde...
- 1
Türkiye son yerel seçimlerin ardından heyecanlı bir süreci geride bıraktı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı başladı ve kesin olmayan Çanakkale Yerel Seçim sonuçları da paylaşıldı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...
- 2
MUHARREM ERKEK BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan verilere göre; Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek oldu. CHP adayı Muharrem Erkek, yüzde 39.72 oy aldı. Rakibi İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Alaaddin Burak Kunt ise yüzde 36.84 oy aldı.
- 3
31 MART 2024 ÇANAKKALE İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Çanakkale ilçelerinin seçim sonuçları aşağıdaki gibidir:
MERKEZ: MUHARREM ERKEK - CHP - %39,72
AYVACIK: MESUT BAYRAM - CHP - %51,36
BAYRAMİÇ: HASAN CEM ATILGAN - CHP - %43,53
BİGA: ALPER ŞEN - CHP - %52,14
BOZCAADA: YAHYA GÖZTEPE - CHP - %53,96
ÇAN: HARUN ARSLAN - CHP - %52,90
ECEABAT: SAİM ZİLELİ CHP %51,85
EZİNE: GÜRAY YÜKSEL - AK Parti - %50,51
GELİBOLU: ALİ KAMİL SOYUAK - AK Parti - %39,49
GÖKÇEADA: BÜLENT ECEVİT ATALAY - CHP - %61,21
LAPSEKİ: ATİLLA ÖZTÜRK - İYİ Parti - %56,66
-
- 4
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024