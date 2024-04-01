Türkiye son yerel seçimlerin ardından heyecanlı bir süreci geride bıraktı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı başladı ve kesin olmayan Çanakkale Yerel Seçim sonuçları da paylaşıldı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çanakkale Belediye Başkanı kim oldu? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

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