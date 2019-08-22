22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erkeci Kuş, Dolunay, İnadına Aşk gibi birçok dizide rol alan ve yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil için İtalya'ya gitmişti.
Sezon finali yapan dizinin İtalya'da yayınlanmamasına rağmen Can Yaman'a, İtalyan hayranları büyük ilgi göstermişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman’ın bu görüntüleri için, "Reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş" yorumunda bulunmuştu.
Yaman, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaman şu ifadeleri kullandı:
İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi; şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay... Erkenci Kuş şu an burada YouTube'dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içersinde televizyonda olur.
Napoli'de kaldığı otelin önüne gelen hayranlarının videosunu çeken ünlü oyuncu, o görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
Hayranlarının kendisine ilgisi gün geçtikçe devam Yaman, "İtalya’daki 5. gecem ama kaldığım otelin önünde kalabalık 1 dakika bile azalmıyor, inanılmaz... 2 saatten fazla sürdü. Tek tek fotoğraf çektik" ifadelerini kullanmıştı.
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