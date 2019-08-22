Yaman, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaman şu ifadeleri kullandı:



İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi; şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay... Erkenci Kuş şu an burada YouTube'dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içersinde televizyonda olur.