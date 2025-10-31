Habertürk
        Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı | Son dakika haberleri

        Can Holding'e yönelik soruşturmada İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı

        Can Holding'e yönelik soruşturmada, holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik, İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:48
        İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.

        Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

