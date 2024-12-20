Can Borcu oyuncuları, konusu ve çekim yerleri: Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Can Borcu, ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyiciler Can Borcu oyuncuları ve konusu hakkında detayları merak ediyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizi; Handan ve Serkan'ın yanlış anlaşılmayla başlayan hikayesini izleyicilerle buluşturuyor. Peki, Can Borcu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Can Borcu konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar…
- 1
Can Borcu ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmak için saatleri sayıyor. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete’yi başrolde buluşturan Can Borcu oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan yapım, bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin sarsıcı hikâyesini ekrana taşıyor. Peki; Can Borcu konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV’nin yeni dizisi Can Borcu oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
- 2
CAN BORCU DİZİSİ NE ZAMAN?
Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu ATV’nin yeni dizisi Can Borcu, 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geliyor.
- 3
CAN BORCU DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı Can Borcu dizisi, çok etkili bir kadın dramasını ekrana taşıyacak.
Olaylar kızı Doğa’yla başı dertte olan mimar Serkan ile kendisine ait gelinlikçiyi işleten Handan’ın yollarının tesadüfen kesişmesiyle başlıyor. Sarsıcı bir ihanet, yıllardır süren bir yasak aşk ve ardından yaşanan şok bir trafik kazası her şeyi değiştiriyor.
-
- 4
İşte dizinin konusu;
Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor.
Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.
Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?
- 5
CAN BORCU DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği NTC Medya imzalı Can Borcu dizisinin oyuncu kadrosunda;
Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete, Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi isimler yer alıyor.
- 6
CAN BORCU 1. BÖLÜM ÖZETİ
Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa’nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.
-
- 7
Handan ve Celal’in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan’ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.
- 8
Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet’le, kocasını basmak için otele giden Handan’ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.
- 9