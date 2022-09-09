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Camilla Rosemary kimdir, kaç yaşında? İngiltere Kraliçesi Kral 3. Charles'ın eşi Camilla Rosemary hayatı hakkında merak edilenler

Camilla Rosemary kimdir? İngiltere Kraliçesi Kral 3. Charles'ın eşi Camilla Rosemary hayatı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrasında Elizabeth'in en büyük oğlu Galler Prensi Charles Kral, Camilla Rosemary ise Kraliçe oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Kraliçe Camilla hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

09.09.2022 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ile Camilla Rosemary Kraliçe oldu. "Yeni kraliçe Camilla Rosemary kimdir?" sorgulamaları hız kazanırken 3. Charles'ın eşi Camilla Rosemary hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Konsort Kraliçe Camilla'nın hayatı ve biyografisi...

  • KRALİÇE CAMİLLA KİMDİR?

    Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de üst sınıf bir ailede dünyaya geldi ve Doğu Sussex bölgesinde South Downs kenarında büyüdü. İlk olark Dumbrells’de ardından Queen’s Gate School’da eğitim gördü. Akabinde de İsviçre ve Fransa’da yüksek eğitim aldı.

  • Camilla, 1965 yılında henüz 17 yaşındayken Andrew Parker Bowles ile tanıştı ve 7 yıl birlikte oldu. Diğer yandan Prens Charles ile bir polo maçında tanıştı. Ancak Camilla Bowler ile nişanlandı ve hemen sonrasında da evlendi. 

  • 1995 yılında Camilla ve Andrew boşandıklarını açıkladı. 10 Şubat 2005 tarihinde Camilla ile Charles nişanlandı ve 9 Nisan 2005 tarihinde ise II. Elizabeth'in onayı ile Windsor Guildhall’da evlendiler.

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