CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partide değişimle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Sarıgül şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi, kadro kazandıramadı, biz kazandıramadık yazıklar olsun bize. Genel Başkan canla başla çalıştı, hayatta bir araya gelmeyecek insanları bir araya getirdi, müthiş bir mücadele verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söyleyeceklerine 190 bin 817 sandığı koruyamayanlara laf söylesinler. Başarı 3 şeyden geçer; lider, kadro, proje. CHP'nin lideri var ama kadronun yardımcı olması lazım.

AKŞENER DIŞINDAKİ ALTILI MASA LİDERLERİNE ELEŞTİRİ

Keşke altılı masadaki Meral Akşener dışındaki liderler de miting yapsalardı, bölgelerine gidip çalışma yapsalardı. Seçimin birinci turunda AK Parti kazanamadı, barajı geçemedi. İkinci tur için neden çalışmadınız. Neden bir hafta eve kapandınız?

MYK'DAKİ DEĞİŞİKLİK YETERLİ Mİ?

Mevcutlar içinde yapılacak olan bir değişiklik dışarıdan, PM dışından MYK'ya birilerini almak mümkün değil. Ama ileride kurultayda genel başkanın arzu ettiği partiyi ileri taşıyacak, toplum mühendisliğini siyasetin kodlarını bilen, Türkiye'nin doğusunu batısını kuzeyini güneyini iyi bilen bir yapıya ihtiyaç var.

"ÇALIM ATMAYA GEREK YOK"

Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 'Geminin kaptanının görevi gemiyi sağ salim limana yanaştırmaktır.' Burada yerel seçimleri örnek verdi. Yerel seçimde başarı elde etmek lazım. Herkes takımın oyuncusu ama kimsenin kendine çalışmaması lazım takıma çalışması lazım. Takımın her oyuncusu münferit oynarsa golü ben atacağım derse golü kaçırır. Çalım atmaya gerek yok pas vermek lazım. O takım CHP, forma CHP forması. Formayı çıkardığımız zaman hiçbirimizin kıymeti harbiyesi yok.

"İÇ MESELELERİ KONUŞMAK AK PARTİ'NİN EKMEĞİNE YAĞ ÇALMAKTIR"

Ecevit bile aday olduğu zaman altı ay önce bir yıl önce çıkmazdı. Son kurultay günü, İstanbul, İzmir büyükşehirlerin kongresinde çıktı İnönü'ye karşı 'Ben de adayım' dedi kurultaya 20 gün vardı, dolasıyla parti yıpranmamış oldu. Şu an iç meseleleri konuşmak AK Parti'nin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil. İç meseleleri değil, sağlığı, ekonomiyi, engellileri, atanamayan öğretmenleri, affı konuşmak lazım. Neyi konuşuyoruz CHP'ye kim geldi kim gitti. Kim konuşuyor CHP ile uzaktan yakından alakası olmayanlar. CHP'de siyaset yapanlar da bu tartışmalara çanak tutarak o insanların ekmeğine yağ sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİYLE BAŞLAYAN DEĞİŞİM TARTIŞMASI

Ben büyükşehirde tek başıma yüzde 41 aldım. HDP büyük aday çıkardı. Sırrı Süreyya Önder, ölüyü diriyi bıraktı bize saldırdı. Ekrem Bey de belediye başkanımızdır, şimdi yapmamız gereken belediye başkanlarının 9 ay sonraki seçime hazırlanıp o seçimi kazanmalarını sağlamaktır.

"BÖLEN DEĞİL BÜTÜNLEŞTİREN OLMAK LAZIM"

Geçmişte 1994 seçimlerinde İstanbul'da CHP'den Ertuğrul Günay çıktı. SHP'den Zülfü Livaneli, Anavatan Partisi'nden İlhan Kesici çıktı ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 24 ile belediye başkanı oldu oylar bölündüğü için. Bölen değil bütünleştiren olmak lazım, içe dönük değil dışa dönük mücadele vermek lazım, kıran döken değil toparlayan olmak lazım.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLUR MU?

Ben zaten 4 kere gittim 5 kere geldim. Ben can Erzincanlıyım. Erzincanlı olmanın gurur ve onuru görevlerin en büyüğüdür. Ben Erzincanlı seçmenlerin emrinde olmaya devam edeceğim. Benim şu an görevim var. Erzincan milletvekiliyim, aldığım oylar var. Hiçbir zaman vefasız nankör bir adam olmadım. Erzincan'dan tek bir insanın 'Ah Sarıgül' demesine kesinlikle izin vermem. Erzincan'ı seviyorum görevimden ayrılmam."