45 yıl sonra sinemalarda

Özelikle Ramazan aylarında İslam dünyasında TV'de defalarca yayınlanan "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 45 yıl aradan sonra sinemada izleyicilere sunulacak. 'Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu', Pinema Filmcilik tarafından Türkiye’de 4K olarak gösterime çıkarılacak.
Türkiye sinemacılığında 35 yıllık tecrübeye sahip olan Pamir Demirtaş ve Pinema Filmcilik efsanevi bir yapımla sinemalarda film dağıtımına devam edecek.
Pandemi sonrasında eski günlerine hızla ilerleyen dünya sinema pazarları sinema kültürünü daha güçlü bir zemine oturtmak için büyük çabalar sarf ediyor. Pinema Filmcilik de 1977 yapımı "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", 4K olarak yenilenen kopyasını Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla vizyona çıkarma kararı aldı.
15 Nisan 2022'de Türkiye’nin dev sinema perdelerinde gösterime sokularak bir şölene dönüştürülecek etkinliğin haftalık programlamalarından önce yapımcı Moustapha Akkad’ın oğlu Malek Akkad’ın da katılımıyla bir gala gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Unutulmaz yönetmen Moustapha Akkad’ın "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı filmi 45 yıl aradan sonra ilk defa 4K ve 2D olarak, yenilenmiş kopyasıyla dev ekranlı sinemalara geliyor. Film, İslam Alemi üzerine yapılmış en iyi film olarak kabul ediliyor.
Mısırlı yönetmen Moustapha Akkad’ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas International’ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası film 4K olarak yenilendi. Yeri doldurulamayan bu efsanevi yapım tekrar sinemalarda olacak.
Malek Akkad, babasının çok sevdiği Türkiye’de filmin tekrar gösterilecek olmasından ötürü duyduğu mutluluğu belirterek, yenilenmiş halinin ulaştığı görsel kaliteden ötürü babası Moustapha Akkad’ı onurlanacağını söyledi.
"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu"
Yönetmen: Moustapha Akkad
Yapımcı: Moustapha Akkad
Yapım evi: Filmco International Productions
Senaryo: H.A.L. Craig, Tewfik El-Hakim, A.B.J. El-Sahhar, A.B. Rahman El-Sharkawi, M. A. Maher.
Oyuncular: Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka.
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