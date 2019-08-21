"NE YAZILIR Kİ BU AŞKIN ALTINA?"

Şıkel, iki oğlu Kuzey ve Uzay ile bir kanepede uzanırken çekilen pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şıkel'in "Ne yazılır ki bu aşkın altına? Şükür ve minnetten başka..." notuyla yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.