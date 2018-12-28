28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Kariyer Fashion Show 30. yıl defilesinde Çağla ŞIkel, Miss Model of The World 2018 yarışmasında dünya güzeli seçilen Pınar Tartan, Miss Turkey Kraliçeleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan podyuma çıktı.
Tasarımından kalıp ve dikimine tamamen öğrencilerin kendilerinin yaptığı dev koleksiyonun Moda Direktörlüğü Özlem Süer, Stil Danışmanlığı Mert Yemenicioğlu ve Koreografi Yasin Soy tarafından gerçekleştiriliyor.
TÜRKİYE GÜZELLERİ PODYUMDA
Çağla Şıkel, Pınar Tartan, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan yanı sıra toplamda 40 modelin daha görev aldığı defilenin saç ve makyajları da yine kuaförlük ve makyaj bölüm mezunları tarafından tasarlandı. 10 Kuaför ve 10 Makyaj bölüm mezununun gerçekleştireceği backstage çalışmalarında da mezunlara Erdal Güvenç direktörlük yaptı. Defile sonrası Çağla Şıkel, Pınar Tartan, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ecem Çırpan objektif karşısına geçti.
"BU AŞK BİTMEZ"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, "Genç tasarımcı arkadaşlarımızın heyecanını yükleyerek yürüyeceğiz bugün podyumda, o yüzden de çok heyecanlıyız" dedi.
Türkiye güzelleri ile gazetecilerin karşısına geçen Şıkel, "Onlarla defileye çıktığım için çok mutluyum. Bence onlar da benimle çıktıkları için çok mutlulardır. Yeni nesil modellere çok ihtiyacımız var. İşte karşınızda, hepsi birbirinden güzel. Yolunuz açık olsun. Ben yakında 20. yılımı devireceğim" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!