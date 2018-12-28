Podyumları ne zaman bırakacağı merak edilen başarılı manken, "Böyle bir zaman, nokta koymak çok yanlış olur. İnsan sevdiği, âşık olduğu şeye nokta koyamaz. Sınır koyamaz, 'bu aşk burada bitecek' diyemez. Tabii ki fiziğimin el vermediği, kendimi kötü hissettiğim zaman bir nokta koyulacaktır ama buna bir zaman koymak çok yanlış olur" dedi.