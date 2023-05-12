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Çağla Şıkel: Ayakkabı kredisi çekmedim - Son dakika magazin haberleri

Çağla Şıkel: Ayakkabı kredisi çekmedim

Geçtiğimiz haftalarda büyük oğlu Kuzey'e ayakkabı almak için mağazaları dolaşan ve 200 bin TL'lik fiyatı görünce etikete bakakalan Çağla Şıkel'in, "Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" sözleri çok konuşulmuştu. Şıkel, gazetecilerin konuyu hatırlatması üzerine, "O işin defterini kapattık. Hatta oğluma makul, güzel bir ayakkabı aldım. Yapılan yorumlar beni çok güldürdü. Ayakkabı için kredi başvurusunda bulunduğum bile yazıldı. Beni çok güldürdüler vallahi" dedi

Giriş: 12.05.2023 - 08:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Avukat Nail Gönenli ile birlikteliğini sürdüren Çağla Şıkel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

  • FİYATINI GÖRÜNCE BAKAKALMIŞTI

    Şıkel, geçtiğimiz haftalarda büyük oğlu Kuzey'e ayakkabı almak için mağazaları dolaşmıştı. Ardından bir ayakkabının fiyatını görünce etikete bakakalan Çağla Şıkel, "Fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" demişti.

    Şıkel, muhabirlerin bu konuyu hatırlatması üzerine açıklamalarda bulundu.

  • "AYAKKABI KREDİSİ ÇEKMEDİM"

    "O işin defterini kapattık" diyen Çağla Şıkel, "Hatta oğluma makul, güzel bir ayakkabı aldım. Konuyla ilgili yapılan yorumlar beni çok güldürdü. Ayakkabı için kredi başvurusunda bulunduğum bile yazıldı. Beni çok güldürdüler vallahi" şeklinde konuştu.

  • "ŞEHİR EFSANESİ ÖTESİ"

    Öte yandan Çağla Şıkel, daha önce 2015'te boşandığı ve oğulları Kuzey ile Uzay'ın babası olan Emre Altuğ'la aralarında boşanma protokolü olduğu söylentilerine de yanıt vermişti.

    "Böyle bir şey olmadı" açıklamasında bulunan Şıkel, "Şehir efsanesi ötesi" demekle yetinmişti.

  • "HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK" DEMİŞTİ

    Çağla Şıkel, iki ay önce de eski eşiyle aralarının limoni olduğu yönündeki iddialara yanıt vermişti. Şıkel, basın mensuplarına, "Emre ile hiçbir sıkıntımız yok, aşırı iyi anlaşıyoruz. 'Maşallah' deyin" ifadelerini kullanmıştı.

  • "ALDATILDIĞIM YERDE DURMAM"

    Ayrıca ünlü manken, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.." yanıtını vermişti.

  • "MARKA TAKINTIM YOK"

    Şıkel, Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtlamıştı. Ünlü isim, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum. Gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" demişti.

  • "O KASLARI BEN YAPTIM"

    Şıkel, ayrıca "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler. Bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hâlâ bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa aslında hepimizde bu kaslar var.

  • Çağla Şıkel ile avukat sevgilisi Nail Gönenli

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