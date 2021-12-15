İlk kişisel sergisini açtı

Çağla Saydağ Karter, Türkiye'de kişisel ilk resim sergisini 'Ruhun Derinliklerine Yolculuk' adıyla Yapı Kredi Bomonti Adada'da açtı. Serginin açılış davetine aralarında Semahat Arsel ile Çiğdem Simavi'nin de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Çiğdem Simavi - Çağla Saydağ Karter

Türkiye'de ilk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan Çağla Saydağ Karter, 27 Aralık'a kadar açık kalacak olan 'Ruhun Derinliklerine Yolculuk'ta 57 çalışmasına yer verdi.

Resimlerinin ilhamını duygularından alan, hissettiği tüm duyguları renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışa vururken, ruhun değişen renklerini ve kırılgan derinliklerini çok katmanlı ve organik şekillerle tuvaline aktaran Çağla Saydağ Karter, çalışmalarında soyut ekspresyonist stilde ağırlıklı kolaj ve karışık teknik kullanıyor. "Ruhun özünü resmedebilmeye" odaklanan sanatçının resimlerinde kullandığı renkler, çizimler, doku ve şekil katmanlarının her biri, ruhun kendi özünde barındırdığı ışığı keşfetme yolculuğunu ve dönüşümü simgeliyor.

Semahat Arsel - Çiğdem Simavi

Çağla Saydağ Karter, 'Ruhun Derinliklerine Yolculuk'u şöyle yorumladı; "Resim yapmaya başladığım ilk yıllardan itibaren ruhumu özgürce tüm çıplaklığıyla ifade edebilmek en büyük isteğim oldu. Dünyayı yorumlayışım, hiçbir zaman baktığım nesne veya varlığın fiziksel görüntü ve özellikleriyle olmadı. Arayışım hep gözle görünenin derinliklerine ulaşabilmek içindi. Hani o; en saf ve gerçek haliyle kendini saklı tutmak isteyen öze ulaşabilme çabası diyebilirim. Başka bir deyişle benim resimlerim 'ruhun özünü resmedebilme' gayretidir. 'Ruhun Derinliklerine Yolculuk'; bedenin büyülü mevsimlere, dünyaya ve sunduğu tüm ilhamlara ait olduğu ve ruhun özgürce ışığa doğru yol aldığı bir serüvendir. Umarım bana eşlik ederken bu yolculuk sizler için de ilham verici, özgürleştirici, ışık dolu bir keşif ve dışavurum olur."