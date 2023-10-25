ÇAĞLA ŞIKEL'DEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili olarak Şıkel şu açıklamalarda bulundu: "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım, CRP henüz tam olarak düşmedi.



Tüm merak edenlere geçmiş olsun dileklere teşekkür ediyorum. Hepinize sarılıyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.