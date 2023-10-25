Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi, neden yok? Çağla ile Yeni Bir Gün ne zaman ve saat kaçta yayınlanıyor?
Fox TV'nin uzun bir süredir ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Çağla ile Yeni Bir Gün, gün itibariyle bir kez daha ekranlarda yer almıyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok merak edilen Çağla ile Yeni Bir Gün bitti mi ve neden yok sorularına dair bilgileri derledik!
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Eski manken ve oyuncu Çağla Şikel'in hazırlayıp sunduğu sevilen program Çağla ile Yeni Bir Gün, 25 Ekim Çarşamba Fox TV yayın akışında yer almaması sebebiyle gündem olmuş durumda. Söz konusu gündüz kuşağı programının akıbetine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
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ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK?
Hafta için saat 10:45'de ekranlara gelen ve 1000 bölümü geride bırakan Çağla ile Yeni Bir Gün, programı hazırlayıp sunan Çağla Şıkel'in rahatsızlığı sebebiyle yayınlanmıyor.
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ÇAĞLA ŞIKEL'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Şıkel şu açıklamalarda bulundu: "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım, CRP henüz tam olarak düşmedi.
Tüm merak edenlere geçmiş olsun dileklere teşekkür ediyorum. Hepinize sarılıyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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25 EKİM ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
00:15 Hudutsuz Sevda