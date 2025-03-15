Çağdaş Atan: Bohçamızda çok fazla artı var

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, yönetimle toplantı yapacağını ve bazı kararlar alabileceklerini söyledi.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Kötü gidişatları nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Futbol tanrılarının bizi terk ettiğini söyleyebilirim. Bu şekilde cezalandırıldığımız kaçıncı maç, sayamıyorum. Maça çok iyi başladık. Tamamını domine ettik. Her baskıyı kırarak hücum etmeye devam ettik. İkinci yarıda penaltı kaçırdık. Döndü ve gol yedik. Ne yaparsanız yapın bazen kaderin önüne geçemiyorsunuz." diye konuştu.

Yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştireceğini vurgulayan Atan, "Yönetimle görüşme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Güven toplantısı yapmıştık ama bu maçta kaybediş şeklimiz, bazı kararlar almamızı gerektirebilir. Ondan sonrasını göreceğiz. Yönetimin neyi hedeflediğini bilmek istiyorum. Avrupa hedefine yönelik kararlar alınmıştı. Şu an o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Bu şansları kullanamıyoruz. Çok iyi bir yapılanma yaşadığımızı düşünüyorum. Bu sezon maalesef, inişli çıkışlı. Kırılma maçlarında çok kazanamamamız bizi açıkçası yordu." ifadelerini kullandı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞME TALEBİ

Güçlü oyunlarına karşın yaşadıkları mağlubiyetlerin bazı değişikliklerin sinyali olabileceğini aktaran Çağdaş Atan, şunları kaydetti:

"Görüşme talep ederken, oyun mu yoksa sonuç mu önemli, görmek istiyorum. Hem duygusal hem mantıksal görüşme talep ettik. Bu kadar güçlü oyunla kaybettiğinizde hangisi önemli onu da duymak istiyorum. Bu oyunla sonuç gelecek. Bu kadar gecikmesi belki bazı değişikliklerin de sinyali olabilir. Çok kolay pes eden bir teknik adam değilim. Bohçamızda çok fazla artı var. Görmek istediğim, sonuç mu yoksa oyun mu önemli? Ben oyunun peşindeyim. Sezon sonu 2-3 dokunuşla bu kulübün başarılı olmama şansı yok. Yönetim, lig sonuna kadar bana güvendiğini çok net belli etti. İki senedir çok iyi anlaşarak iyi işler başardık. Ancak bazen ne yaparsanız yapın, olmuyor. Bu kulübün Avrupa hedefleri var. Avrupa hedefinden uzaklaşmak yönetim tarafından rahatsızlık oluşturabilir. Kan değişikliği isteyebilirler. Bu onların doğal hakkı. Görüşme talebimin nedeni de tamamen bu."

"BENİM İÇİN FATİH ABİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR" Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Tekke'yle ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Atan, "Benim için Fatih abinin çok önemli bir yeri var. Oyun konuştuğum, özel telefonlaştığım çok az insanlardan biri. Birçok ortak noktamız var. Trabzonspor'da oynanmış bir oyuncu olarak iki aşık buluştu. Onlara sonsuz başarılar diliyorum. Umarım Fatih Tekke, aynı futbolculuğunda olduğu gibi büyük başarılara imza atar." şeklinde görüş belirtti.