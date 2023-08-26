Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, önce gün akşam saatlerinde Selami Şahin, cadde ortasında Yıldız Çınar'ı (36) tabancayla öldürüp, aynı ilçedeki bir parkta başına ateş ederek yaşamına son verdi.

MERMİLERDEN BİRİ BAŞINA İSABET ETTİ

Yıldız Çınar, iki çocuk annesiydi.

DHA'da yer alan habere göre olay yerine motosikletle gelen Selami Şahin, Yıldız Çınar'a, tabancayla ateş etti. Mermilerden biri başına isabet eden ve kanlar içerisinde yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çınar’ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI HAYATINA SON VERDİ

Yıldız Çınar’ı öldüren Selami Şahin ise olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra aynı ilçede bulunan Meşelik Parkı’nda tabancayla başına ateş etti.

Ağır yaralanan Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

AA'da yer alan habere göre Şahin tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen Yıldız Çınar'ın cenazesi, yakınlarınca Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Köseköy İstasyon Merkez Camii'ne getirildi. Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.

ÖNCEKİ GÜN DE KADINI RAHATSIZ ETMİŞ

Öte yandan önceki gün de Selami Şahin tarafından olayın yaşandığı sokakta rahatsız edilen Çınar'ın, haber verilmesi üzerine olay gelen polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre Yıldız Çınar, 2 çocuk annesiydi.