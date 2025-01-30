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        Haberler Yaşam Buz sarkıtlarının uzadığı Sırakayalar Şelalesi büyülüyor

        Buz sarkıtlarının uzadığı Sırakayalar Şelalesi büyülüyor

        Bayburt'un en önemli doğal güzelliklerinden olan Sırakayalar Şelaleleri, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:32
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        • 1

          Bayburt'ta kar yağışının ardından oluşan soğuk havanın etkisiyle kent merkezine 16 kilometre mesafedeki Sırakayalar köyü sınırları içinde yer alan ve adını bu köyden alan şelaleler, dondu.

        • 2

          İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan ve yerli turistlerin ilgi odağı olan şelaleler, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturuyor.

        • 3

          Öte yandan soğuk hava şehir merkezinde de etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta Çoruh Nehri'nin kent merkezinde geçen bölümü buz tuttu. Nehir üzerinde buz adacıkları oluştu.

        • 4
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