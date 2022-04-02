Büyük tehlike! Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı!

Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Büyükdere Caddesi, Maslak yönüne trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu, direğe müdahalede bulunulması için itfaiye ekipleri bekleniyor.