Arkadaşı Georgia Henry, McGhee'nin dikkatsizliğini Twitter'dan "Ayleigh tüm gece topukluları yüzünden yürüyemediğini ve acı çektiğini söyledi. Ve henüz bu sabah ayakkabıları ters giydiğini farketti. Ah bu kız" sözleriyle paylaştı.