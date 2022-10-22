Karadağ´ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, +81 kiloda ise Şennur Demir yarı final müsabakalarına çıktılar. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakibine 3-2 mağlup olarak bronz madalya kazandı. Şennur Demir ise +81 kilo yarı finalinde rakibine hakem kararıyla mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

ZEYNEP YETGİL'DEN DE BRONZ

Öte yandan İspanya Pontevedra´da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, Tayvanlı rakibi Meng Hsuan Hsieh´i 7-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.