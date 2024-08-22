Buse Meral'den Aras Bulut İynemli'ye "Geçmiş olsun" telefonu
Aras Bulut İynemli'nin geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki 4 katlı villasında yangın çıkmıştı. İynemli'nin eski sevgilisi Buse Meral, gazetecilerin "Geçmiş olsun dediniz mi?" diye sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Buse Meral, arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda görüntülendi.
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Basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Buse Meral, gazetecilerin sorularına geçiştirme cevaplar verdi.
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Kısa bir süre önce aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile yollarını ayıran Buse Meral, eski sevgilisinin geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki 4 katlı villasında çıkan yangınla ilgili konuştu.
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ESKİ SEVGİLİYE "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Buse Meral, gazetecilerin "Geçmiş olsun dediniz mi?" diye sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi.