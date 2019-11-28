"RÜYA TAKIMDAN GÜZEL BİR İŞ ÇIKTI"

İlk sinema filmi yapımcılığı olan Gökhan Mumcu’nun heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

Mumcu, duygularını, "Hem eğlendik, hem iş ürettik. Çok yorulduk, izleyici ile buluşturacağız. Çok heyecanlıyız, umarım izleyici beğenir. Benim ilk filmim, bakalım neler olacak... Ben yapımcı olarak setlerde başımıza gelen olayların bu filmde başımıza gelmemesi için gece gündüz çalıştım. Umarım karşılığını alırız. Biz çıkan üründen memnunuz. Benim tabirimle; rüya takımdan güzel bir iş çıktı" şeklindeki sözleriyle ifade etti.