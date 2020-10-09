Bursa'da saat 21.00 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü. Evleri ve otoparkları su basarken, Ankara-İzmir otoyolunda trafik kazaları meydana geldi.

İHA'nın aktardığı habere göre; sağanak yağış ve kazalar sonrası trafik uzun süre kilitlendi.