Organları umut oldu... Kahreden kaza!
Bursa'da, geçen hafta meydana gelen trafik kazasının ardından, bugün yaşamını yitiren 27 yaşındaki Yavuz Belik'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Belik'in cenazesinin, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi
Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Marmaracık Köyü yakınlarından meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Belik'in (27) kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDIYavuz Belik, 27 yaşında hayatını kaybetti.
DHA'daki habere göre kaza sonrası otomobilinde sıkışan Belik, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yavuz Belik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.
ORGANLARI UMUT OLACAK
Evli ve henüz 3 ay önce 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin ikiz oğullarından biri olan Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalar için umut olacak.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Yavuz Belik'in cenazesi, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.