Bursa'nın Yenişehir ilçesi, Marmaracık Köyü yakınlarından meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Belik'in (27) kullandığı otomobil, önünde ilerleyen kamyona çarptı.

Ağır yaralı Belik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Yavuz Belik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

ORGANLARI UMUT OLACAK

Evli ve henüz 3 ay önce 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz Belik'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Ailesinin ikiz oğullarından biri olan Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalar için umut olacak.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yavuz Belik'in cenazesi, cumartesi günü Orhangazi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.