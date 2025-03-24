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        Haberler Gündem Bursa'da izinsiz gösterilerde CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

        Bursa'da izinsiz gösterilerde CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

        Bursa'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gruba, polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın müdahale sırasında gözünden yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 03:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 03:23
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        Bursa'da CHP İl Başkanı gözünden yaralandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi’nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti.

        ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        TOMA'yla su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

        CHP İL BAŞKANI YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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