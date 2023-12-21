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        Haberler Gündem Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına kim atandı?

        Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu?

        HSK'nin mazerete dayalı güz kararnamesiyle görev yeri değişikliği ile özellikle büyük illerde hakim ve savcıların kimler olduğu merak ediliyor. Kararname kapsamında, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti. İşte "Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına kim atandı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 23:08 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:08
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        • 1

          Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin, 2023 yılı adli ve idari yargıda mazerete dayalı güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. Peki, Bursa Cumhuriyet Savcısı kim oldu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına kim atandı? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          BURSA CUMHURİYET SAVCISI KİM OLDU?

          Bursa Cumhuriyet Savcılığına daha önce Yalova Cumhuriyet Savcısı görevinde bulunmuş Zülküf Çelik atandı.

        • 3

          ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ATAMA AÇIKLAMASI

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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