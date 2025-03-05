Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alımı ne zaman, sınav tarihi ve konusu nedir?
Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alıyor. Kadın veya erkek adayların KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması, erkeklerin en az 1.67 metre, kadınların en az 1.60 metre olması, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi birçok kriteri karşılaması gerekiyor. Peki, itfaiye eri alımları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar..
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100 itfaiye eri alıyor. Başvuruların şahsen yapılması gerektiği ilanda adayların yazılı ve uygumalı sınava tabi tutulacağı belirtiliyor. Sınavda değerlendirme; sınavın yazılı bölümünün yüzde 40’ı, uygulamalı bölümünün yüzde 60’ı alınarak sınav puanı hesaplanacak ve adayların en az 60 puan alması gerekecek. İşte, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100 itfaiye eri alımı detayları...
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ
Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 10/03/2025 tarihinden 14/03/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresindeki Uludağ Eğitim Salonu içerisinde yer alan evrak teslim birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
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BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru sırasında yapılacaktır),
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
d) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
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SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
İtfaiye eri alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacak olup; yazılısınav 05/04/2025 tarihinde saat 14.00’da başlamak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok Görükle Kampüsü 16210 Nilüfer/BURSA yapılacaktır. Uygulamalı sınav 07/04/2025-22/04/2025 tarihleri arasında Şirinevler, E106. Sok. No:2 Yıldırım/BURSA adresinde bulunan Vakıf Bera Kent Parkı ve Spor Tesislerinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Yazılı Sınav;
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.