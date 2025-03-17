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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Bursa 22. Kitap Fuarı 12 Nisan'da başlıyor

        Bursa 22. Kitap Fuarı 12 Nisan'da başlıyor

        Bursa 22. Kitap Fuarı, 12-20 Nisan tarihleri arasında Merinos AKKM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Fuar, birbirinden değerli marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 19:35 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:35
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        Bursa 22. Kitap Fuarı 12 Nisan'da başlıyor
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        Bursa ve çevre illerdeki kitapseverlerin heyecanla beklediği Bursa 22. Kitap Fuarı, 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği beraberinde düzenlenen fuar, düzenlendiği ilk günden bugüne kadar yüzlerce yayınevi ve yazarı Bursa ve çevre kentlerden gelen 4 milyondan fazla okurla buluşturdu. Bu yıl yepyeni bir mekânda, Merinos AKKM Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan fuar, kitap tutkunları için kaçırılmayacak bir kültür şöleni vadediyor.

        Fuar, yeni merkezinde misafirlerini ağırlayacak

        22 yıldır kitap ve edebiyat dünyasının nabzını tutan Bursa Kitap Fuarı, her yaştan okur için eşsiz bir deneyim sunuyor. 22. yılında da binlerce kitapseveri bölgenin tarihini, doğasını ve edebiyatını keşfetmeye davet eden fuar, yayınevleri ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek çeşitli kültürel etkinliklerle, kitap tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

        Kitap çeşitliliğiyle göz dolduracak

        Fuarda, kitap, süreli yayın, gazete ve dergi yayıncılığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşları yer alacak. Ziyaretçiler, geniş bir yelpazede sunulan kitapları inceleme, yeni eserler keşfetme ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacaklar.

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        #Bursa Kitap Fuarı
        #TÜYAP
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