Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Burnley'nin erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Burnley'nin geçen ayki Watford, Aston Villa ve Everton karşılaşmaları da kulüplerdeki Kovid-19 vakaları yüzünden oynanamamıştı.