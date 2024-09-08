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        Haberler Gündem Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Burdur'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 00:45 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:45
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        Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Ali Çalışkan idaresindeki otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkisinde, Mehmet Peşen (18) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kazada, sürücü Peşen ve yolcu Emir Özer'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

        DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan sürücü Çalışkan, anne Fatma Çalışkan (31) ve kızı Duru Çalışkan (7) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Savcının incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.

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        #Burdur
        #Emir Özer
        #Mehmet Peşen
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