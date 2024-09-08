Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Burdur'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Ali Çalışkan idaresindeki otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay mevkisinde, Mehmet Peşen (18) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kazada, sürücü Peşen ve yolcu Emir Özer'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü Çalışkan, anne Fatma Çalışkan (31) ve kızı Duru Çalışkan (7) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Savcının incelemesinin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.