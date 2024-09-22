Burcu Özberk: Ben, 'Bitti' demeden bitmez
Burcu Özberk, yeni tatil pozlarını "Ben, 'Bitti' demeden bitmez" notuyla yayımladı
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Oyuncu Burcu Özberk, yaz aylarını bol bol tatil yaparak değerlendirdi. Değerlendirmeye de devam ediyor.
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Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını yayımlayan Burcu Özberk, paylaşımlarına yenilerini ekledi.
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Bu kez siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen 34 yaşındaki oyuncu, nerede olduğunu açıklamadığı bir deniz kenarında çektirdiği fotoğraflarını yayımladı.
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Yazın bitişine göndermede bulunan Burcu Özberk, paylaşımına; "Ben, 'Bitti' demeden bitmez" notunu düştü.