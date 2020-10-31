Kırmızı Oda karakterleri ve oyuncuları merak ediliyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden Kırmızı Oda'ya katılacak yeni isim Burcu Kara kimdir? Burcu Kara nereli ve kaç yaşında? Burcu Kara'nın oynadığı dizi ve filmler

BURCU KARA KİMDİR

Burcu Kara 1 Mart 1980'de Bursa'da doğdu. Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4-5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi. 16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışmış, 20 yaşında üniversiteyi bitirmişti. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa'ya dönerek, kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı, fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.

Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks´te de haber spikerliği yaptı.

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıktı. 2005 yılında Cine 5 kanalında "Cinesinema" programının, 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi.2007 yılında, "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda sahnelenen bir "Atıf Yılmaz" eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Ardından Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü canlandırdı. İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.

BURCU KARA'NIN EŞİ

2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiştir. 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'la olan evliliklerini sonlandırdılar. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.

BURCU KARA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Haziran Gecesi (Duygu) (2004)-Dizi

Elveda Derken (Zeynep) (2007)-Dizi

İpsiz Recep (Ayşe) (2008)-Dizi

Maskeli Balo (Zeynep) (2010)-Dizi

Kirli Beyaz (Zeynep) (2010)-Dizi

Yıllar Sonra (Seda) (2011)-Dizi

Tozlu Yollar (Feraye) (2013)-Dizi

Tatar Ramazan (Ebru) (2013)-Dizi

Milat (Gökçe) (2015)-Dizi

BURCU KARA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

O Şimdi Mahkum (Spiker) (2005)-Sinema

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Prenses Maya) (2006)-Sinema

Romantik Komedi (Zeynep) (2010)-Sinema

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Zeynep) (2013)-Sinema

Şuursuz Aşk (2019) - Sinema