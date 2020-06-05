Milyonlarca insanın hayatına kabus gibi çöken koronavirüs salgınına karşı oyuncu Burcu Kara, kendisini evde izole ediyor.
Kara, bu süreçte gün içerisinde vaktini nasıl değerlendirdiğini Instagram hesabından yayınlıyor.
Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte tedbirli bir şekilde dışarı çıkmaya başlayan oyuncu, bu kez sokakta gördüğü bir manzarayı takipçileriyle paylaştı.
"BAŞINA BUYRUK YAŞAMAK CAHİLLİKTİR"
Oyuncu Burcu Kara, tedbirsiz davranan insanlara sitem ederek şunları söyledi:
Günaydın merkez. İki gündür kontrolü bırakmadan dışarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Ama maalesef insanların belki yüzde sekseninde maske yoktu. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam... Hele o gençler... Kimse zevk almaz bunu (maskeyi) takarken.
Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan, bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği, bu kadar vakit ve ekonomik kaybı nasıl hiçe sayıyorsunuz? "Virüs bitti" demedi kimse! "Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir sekilde devam edelim" dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!
"ÇOK DENİZİM GELDİ"
Öte yandan iki ayı aşkın bir süredir evden dışarı çıkmayan Kara, geçtiğimiz günlerde yaz tatillerine duyduğu özlemi şu şekilde dile getirmişti:
Çok denizim geldi. Çok rüzgarım, çok yelkenim... Tuzdan açamadığım saçlarım, gerilen bacaklarım, acıyan sırtım, yanan genzim, yosun kokum, göz göze geldiğim balıklarım. Bozcaada’m, Assos’um... Deniz kenarında masam, köy kahvem, dostlarım, hayallerim, anılarım... Hanginiz bana daha yakın?
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