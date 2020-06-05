"BAŞINA BUYRUK YAŞAMAK CAHİLLİKTİR"

Oyuncu Burcu Kara, tedbirsiz davranan insanlara sitem ederek şunları söyledi:

Günaydın merkez. İki gündür kontrolü bırakmadan dışarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Ama maalesef insanların belki yüzde sekseninde maske yoktu. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam... Hele o gençler... Kimse zevk almaz bunu (maskeyi) takarken.

Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan, bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği, bu kadar vakit ve ekonomik kaybı nasıl hiçe sayıyorsunuz? "Virüs bitti" demedi kimse! "Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir sekilde devam edelim" dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!