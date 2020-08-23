"DEDİKODU YAPTIK"

Burcu Esmersoy, Seda Sayan'ın paylaştığı fotoğrafın hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Esmersoy, konuyla ilgili, "Seda Hanımı çok seviyorum. Beraber Oğulcan'ın dedikodusunu yaptık biraz. Oğulcan çok şeker birisi, Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de güzel bir kız" açıklamasını yaptı.