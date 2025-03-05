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        Haberler Magazin Burcu Binici, imajını değiştirdi - Magazin haberleri

        Burcu Binici, imajını değiştirdi

        Burcu Binici, basketbolcu Merthan Mutlu ile ilişkisinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Paylaşımlarında, uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarını siyaha boyaması da dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:01
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        İmajını değiştirdi
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        Ünlü oyuncu Burcu Binici, basketbolcu sevgilisi Merthan Mutlu ile olan ilişkisinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

        Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Binici, gönderisine; "Nice senelerimize" notunu düştü.

        Binici'nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun imaj değişikliği oldu. Uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarını siyaha boyatarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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