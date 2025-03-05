Burcu Binici, imajını değiştirdi

Ünlü oyuncu Burcu Binici, basketbolcu sevgilisi Merthan Mutlu ile olan ilişkisinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

REKLAM advertisement1 Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Binici, gönderisine; "Nice senelerimize" notunu düştü.

Binici'nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun imaj değişikliği oldu. Uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarını siyaha boyatarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram