Burcu Binici, imajını değiştirdi
Burcu Binici, basketbolcu Merthan Mutlu ile ilişkisinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Paylaşımlarında, uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarını siyaha boyaması da dikkatlerden kaçmadı
Ünlü oyuncu Burcu Binici, basketbolcu sevgilisi Merthan Mutlu ile olan ilişkisinin birinci yılını romantik bir paylaşımla kutladı.
Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Binici, gönderisine; "Nice senelerimize" notunu düştü.
Binici'nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun imaj değişikliği oldu. Uzun süredir sarı tonlarında kullandığı saçlarını siyaha boyatarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram