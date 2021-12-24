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Burçin Terzioğlu'nu kızdıran sorusu: Ne saçma bir konu!

Ünlü oyuncu Burçin terzioğlu, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Terzioğlu, gazetecilerin sosyal medyada eski ve son halinin karşılaştırılarak yapılan 'estetik' yorumlarını hatırlatması üzerine "Ne saçma bir konu!" diyerek sitem etti

24.12.2021 - 11:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

    Kapüşonu ve taktığı maskeyle tanınmakta güçlük çekilen 41 yaşındaki oyuncu, hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerledi.

  • 'ESTETİK' YORUMLARI KIZDIRDI

    Burçin Terzioğlu, muhabirlerin, sosyal medyada eski ve son halinin karşılaştırılarak yapılan 'estetik' yorumlarını hatırlatması üzerine, "Ne saçma sapan bir konu bu arkadaşlar!" diyerek, sitemde bulundu.

  • "ESTETİK VAR: BURNUMU YAPTIRDIM"

    Geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, kalıcı işler yapmak istediğini belirterek, "İyi işlere imza atmak, unutulmamak ve güzel anılmak istiyorum. Bundan 20 sene sonra da ömrüm yeterse 'iyi oyuncudur, iyi insandır' denilsin istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Estetik yaptırdığını da dile getiren Burçin Terzioğlu, "19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim." sözleriyle güldürmüştü.

  • "ÇOCUK OYUNCULAR AÇSA PARAMPARÇA OLUYORUM"

    Oyunculuğa 4 yaşında başladığını belirten Terzioğlu, "Bu kızdan bir şey olur' dediler herhalde ki devamı geldi. İşten ziyade oyun gibi geliyordu o zamanlar. Ama gece 02.00'da uykundan uyandırılıp, sahneye bırakıldığında aslında onun bir oyun olmadığını hissediyorsun." demişti.

    Terzioğlu, "Çalıştığım sette bir çocuk oyuncu varsa uykusunun geldiğini görüyorsam ya da yemek saatine daha var ama karnının acıktığını görüyorsam paramparça oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GASTRONOMİ OKUDUM"

    Yemek yemeyi çok sevdiğini belirten ünlü isim, bu yüzden de üniversitede gastronomi bölümünü bitirdiğini söylemişti. Terzioğlu, "Kötü yemek sevmem. Mutsuz olurum. İyi yemek seviyorsam, iyi yemek yapmalıyım diye düşündüm. O yüzden de işletme ile beraber gastronomi okudum." şeklinde konuşmuştu.

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