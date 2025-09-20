Burak Yılmaz: Başarısızlığı tamamen hakeme bağlayan bir kesim oluştu

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Buruk, Trabzon gibi zorlu deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu belirterek, "Bu haftadan itibaren karşımızda çok agresif bir takım olacağını biliyorduk. Geçen hafta yaşananlardan sonra Trabzonspor’un daha sert oynayacağını tahmin etmiştik. Buna çok çalıştık. Bizim için defans değil, hücum ederek oynamak önemliydi. Forvetlerini kaleden uzak tutmak için birebir baskı uygulamamız gerekiyordu. Trabzonspor deplasmanından alınan 1 puan bizim adımıza çok kıymetli" dedi.

"BAŞARISIZLIĞI TAMAMEN HAKEME BAĞLAYAN BİR KESİM OLUŞTU"

Futbolda hakem tartışmalarının ön planda olmasını eleştiren Yılmaz, "Oyunu konuşan insanlar kalmadı. Başarısızlığı tamamen hakeme bağlayan bir kesim oluştu. Ne yazık ki dijital platformlarda da insanlar bu söylemlerin peşinden gidiyor. Bizim de hatalarımız oluyor. 15 dakika geriye çekilmemiz mesela. Hakemleri çok konuşabiliriz ama hiçbir şey değişmeyecek. Radikal kararlar alınması gerekiyor. 6 hafta oynandı ama hala hakemleri konuşuyoruz. Hakemleri rahat bırakalım, onlar da maçlarını yönetsin. Hakem kararlarının arkasına sığınıp kendi yanlışlarımızı görmezden geliyoruz. Konuşsak da bir şey değişmiyor. Kendimizi yoruyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN AYNI ATMOSFERİ GÖREMEDİM" Trabzonspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Trabzonspor’un çok net bir oyun planı var. Pas oyunuyla üstümüze geleceklerini biliyorduk. Agresif baskı yaptılar. Biz yüzde 50 oranında topa sahip olduk. Bunu yüzde 55’e çıkarabilsek daha iyi sonuç alabilirdik. Trabzonspor’un iyi forvetleri ve iyi bir kalecisi var. Ama benim oynadığım dönemdeki Trabzonspor deplasmanını bugün hissetmedim. 2010-11 yıllarında biz ısınmaya çıktığımızda dolu tribünler olurdu. Bugün aynı atmosferi göremedim. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli" ifadelerini kullandı.