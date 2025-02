2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, menajer sevgilisi Ece Bayrak ile aralık ayında Karadağ'da evlenmişti.

32 yaşındaki oyuncu baba olacağını duyurdu. Çelik, bebeğinin ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabından; "En güzel sürpriz" notuyla paylaştı.