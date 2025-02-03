Burak Bozan: Bazen top girmiyor
Gaziantep FK'nın genç kalecisi Burak Bozan, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bazen top girmiyor" dedi.
Giriş: 03.02.2025 - 23:08 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:08
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nın file bekçisi Burak Bozan, karşılaşmayı değerlendirdi.
"BAZEN TOP GİRMİYOR"
Burak Bozan, "Sahada çok iyi bir oyun vardı. Pozisyonlara girdik ama top girmedi, bazen girmiyor. 9 maçtır kaybetmiyorduk içeride, üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Göztepe maçına odaklanmamız lazım." dedi.
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