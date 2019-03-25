25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bülent Şakrak'ın oyuncu eşi Ceyda Düvenci, orta kulak iltihabı hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldı. 2 gündür hastanede yattığını duyuran Düvenci, oğlu Ali ile hastanede yalnız kaldı. Ünlü oyuncu, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla ifade etti:
"OĞLUMU KOYNUMA ALDIM ÇÜNKÜ BAKACAK KİMSE YOK"
Hastanede 2. günüm. Doktor bu gece de kalmamı istedi. Çok ağır bir orta kulak iltihabı atlatıyorum anladığım kadarıyla. Diğer bütün mikropları 24 saatte kovduk şükür. Sağlık her şeyin başı. Yine önemini hatırlattı. Babamızın bugün oyunu var, hem de matine suare. Hal böyle olunca oğlumu koynuma almak zorunda kaldım. Çünkü bakacak kimse yok.
"ŞÜKÜR BE ARKADAŞ!"
Koyun koyuna öğle uykusu uyuduk. Çok iyi geldi. Hiç hayalinde olmayan şeyler yaşadığın oldu mu? Bu mesela benim için öyle bir gün. Yine de şükür elbet. Sabah karşı odama mavi kod (acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar) çağrısı oldu, maalesef ve çok üzüldüm. Şükür be arkadaş! Sen kendini ne zaman böyle her şey birbirine girmiş hissettin?
"BU DA GEÇER YAHU"
Bu da olur mu, dediğin bir şey hiç geldi mi başına? Ben mücadeleye devam. Sol kulak hiç duymuyor. Beton dökülmüş gibi. Doktor 'geçecek 1-2 haftaya' dedi. Bakalım. Serum üstüne serum yiyorum. Ama ne derim bilirsin 'bu da geçer yahu...'
"BÖYLE ZAMANLARDA DAHA İYİ ANLIYORUM"
Düvenci, yaptığı paylaşımın ardından, "Hepinize çok teşekkür ederim. Böyle zamanlarda daha iyi anlıyorum ne kadar kıymetli dost biriktirdiğimi. Son yarım saattir oldukça iyiyim. Kulak ağrım ve beton duygusu dışındaki tüm şikayetlerim azaldı. Telefonum hiç susmadı. Cevap vermeye yetişemedim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
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