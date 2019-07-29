"GÜLMEK HER ŞEYİ HALLEDER"



Düvenci, geçtiğimiz günlerde ise eşi Bülent Şakrak ve kızı Melisa ile güldükleri bu kareyi sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Düvenci, mutlu aile pozlarını, "Çünkü bu yuvanın kuralı bu... Kahkahalarla gülmek her şeyi halleder" notuyla paylaşmıştı.