"O HANIMEFENDİ KAMERALARA GÖRÜNMEK İSTEDİ"

Mekandan çıkış yapan Bülent Ersoy ise olaydan habersiz bir şekilde gazetecilerle sohbet etti.

İçeride yaşanan tatsız olayın hatırlatılması üzerine Ersoy, "Sahneden inip yemeğe geldik, çorba içtim. Benim öyle bir olaydan haberim bile yok kim nerede oturuyor. Bilmiyorum. Benim hiç adetim yoktur. Öyle birini kapıdan kovayım, masadan kovayım. Daha önce benim için menajerim yer ayırmış. O kız biraz kameralara mı görünmek istedi acaba? Bilmiyorum. Yorumda yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.