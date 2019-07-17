"BEN YAŞSIZ BİR KADINIM"



Instagram'da bugünkü "yaşlandırma" rüzgarına ben üzerinde hiç oynamadığım bir fotoğrafımla katılıyorum efendim. Çünkü benim ne gençleştirme, ne yaşlandırma programına ihtiyacım yok. Her zaman söylediğim gibi; ben yaşsız bir kadınım.