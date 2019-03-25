Diva şunları söyledi:



Şiddetin kadını bilmem nesi olur mu? Şiddet şidettir! Burada şiddet varsa önce bana uygulanmıştır. Ben eserin içerisinde drift olmuşum. Laf olmasın diye okumam, yaşarım eseri. Yanıma gelmiş, ben de kolumu itmişim. Ne söylemek istedi bilemem. Ağzı olan konuşuyor. Kim olursa olsun, oraya çıkması abest ve iştigaldir. Şunu söylemek isterim, ben iki kere sahnede vuruldum ve tek böbreğimi kaybettim. İnsanlar bunu yazmadan önce düşünsünler. Ben, beni vurak kişiyi affettim. Sahnem bittikten sonra kendisini yanıma çağırdım ama o kadar sarhoşmuş ki, götürmüşler.