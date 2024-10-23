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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 23 EKİM 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar 23 Ekim 2024: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ediyor. Dev organizasyon bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta, 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bu noktada bugünkü Şampiyonlar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:42
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda, 3. hafta bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi

        • 3

          23 EKİM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): Tabii Spor

          19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): TRT 1

          22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): TRT Spor

          22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): Tabii Spor

        • 4

          22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): Tabii Spor 1

          22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): Tabii Spor 2

          22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): Tabii Spor 3

          22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): Tabii Spor 4

          22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Tabii Spor 5

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

          Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        • 6
        Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maçları
        Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maçları
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