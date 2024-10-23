UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları başlıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, oynadıkları 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş ise 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…