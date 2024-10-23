UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar 23 Ekim: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Bu noktada bugünkü Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Turnuvada bu sezon Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları başlıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, oynadıkları 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş ise 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçları, 23-24 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Haftanın açılışında 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.30’da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg’u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00’da İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00’da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.
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AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
23 Ekim Çarşamba
17.30 Galatasaray - Elfsborg
17.30 Braga - Bodo/Glimt
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24 Ekim Perşembe
19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar
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