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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI 23 EKİM 2024: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar 23 Ekim: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları, 23 Ekim Çarşamba ve 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Bu noktada bugünkü Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Turnuvada bu sezon Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 08:12 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:01
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta maçları başlıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, oynadıkları 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş ise 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…

        • 2

          AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR!

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçları, 23-24 Ekim tarihlerinde oynanacak.

          Haftanın açılışında 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.30’da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg’u konuk edecek. Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek.

          Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 3. haftasında perşembe günü TSİ 22.00’da İngiliz ekibi Manchester United’ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00’da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 3

          AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.

          TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

          23 Ekim Çarşamba

          17.30 Galatasaray - Elfsborg

          17.30 Braga - Bodo/Glimt

        • 5

          24 Ekim Perşembe

          19.45 Roma - Dynamo Kiev

          19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

          19.45 Midtjylland - Union SG

          19.45 Ferencvaros - Nice

          19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

          19.45 PAOK - Viktoria Plzen

          19.45 Karabağ - Ajax

          22.00 Athletic Club - Slavia Prag

          22.00 Porto - Hoffenheim

          22.00 Twente - Lazio

          22.00 Fenerbahçe - Manchester United

          22.00 Malmö - Olympiacos

          22.00 Lyon - Beşiktaş

          22.00 Rangers - FCSB

          22.00 Anderlecht - Ludogorets

          22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

        • 6
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