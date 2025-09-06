6 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün sporseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa ve Afrika Elemeleri ile Portekiz Süper Ligi’nde önemli karşılaşmalar oynanacak. 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Türkiye Japonya karşısında final için mücadele edecek. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu heyecanı yaşanacak. Türkiye İsveç karşısında çeyrek final için mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi listesi…