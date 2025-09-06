Bugünkü maç programı 6 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 maç programı ile belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa Elemeleri'nde 6 maç, Afrika Elemeleri'nde ise 1 maç yapılacak. Futbolun yanı sıra bugün voleybol ve basketbol maçları oynanacak. 12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Eylül 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...
JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Japonya-Türkiye voleybol maçı TSİ 11.30'da başlayacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-İsveç maçı, saat 12.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
6 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu
16.00 Letonya - Sırbistan
19.00 İngiltere - Andorra
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu
19.00 Ermenistan - Portekiz
21.45 İrlanda - Macaristan
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
21.45 Avusturya - Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 San Marino - Bosna Hersek
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
19.00 Nijerya - Ruanda
Portekiz Süper Ligi
22.30 Estoril - Santa Clara
Dünya Şampiyonası - Yarı Final
11:30 Japonya - Türkiye (TRT 1)
15:30 Brezilya - İtalya (TRT Spor)
EuroBasket 2025 - Son 16 Turu
12:00 Türkiye - İsveç (TRT Spor)
15:15 Almanya - Portekiz (TRT Spor Yıldız)
18.30 Litvanya - Letonya (TRT Spor)
21.45 Sırbistan - Finlandiya (TRT Spor)
